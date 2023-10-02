Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ganjar Pranowo, Calon Presiden RI yang Rajin Olahraga

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |18:10 WIB
Ganjar Pranowo, Calon Presiden RI yang Rajin Olahraga
Ganjar Pranowo kala menghadiri acara jalan sehat di Surabaya. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
A
A
A

CALON Presiden RI, Ganjar Pranowo, merupakan sosok yang rajib berolahraga. Ketika menghadiri acara jalan sehat yang diselenggarakan Partai Hanura di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 1 Oktober 2023, Ganjar Pranowo yang didampingi oleh Siti Atiqoh Supriyanti bahkan mengajak untuk berolahraga agar selalu hidup sehat.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengaku kagum dengan masyarakat Jawa Timur karena sudah hadir sejak pagi hari untuk mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Menurutnya. olahraga adalah metode investasi terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran.

Ganjar Pranowo

“Masyarakat Jawa Timur semua gemar olahraga, semua bangun pagi, olahraga jalan kaki sepeda, senam, lari, itu investasi yang paling baik paling baik untuk menjaga kesehatan ada yang mau sakit? Ada yang mau sehat? Yang olahraganya satu minggu sekali angkat tangan, lumayan. Yang seminggu dua kali angkat tangan,” tutur Ganjar dalam sambutannya.

Calon presiden yang diusung PDIP ini juga mengatakan bahwa biasanya perempuan adalah yang rajin berolahraga. Alhasil, mereka bisa menjadi inspirasi untuk bisa memulai hidup sehat.

“Biasanya ibu-ibu, halo ibu-ibu biasanya rajin olahraga dan dicontohkan kepada yang lain agar semuanya bisa menjaga dirinya hidup sehat,” kata Ganjar.

Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk selalu menjaga olahraga demi kelangsungan hidup sehat, terutama menjelang suasana politik. Menurutnya, dengan berolahraga selain fisik, kesehatan mental dan hati akan terjaga.

