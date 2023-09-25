7 Manfaat Olahraga Bulu Tangkis untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Cegah Hipertensi

ADA banyak manfaat olahraga bulu tangkis untuk kesehatan tubuh. Makanya, nggak heran jika jenis permainan ini digemari banyak orang.

Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga ini juga bermanfaat untuk kesehatan mental karena mampu membangun ikatan sosial di antara pemain. Dalam olahraga ini, Anda akan melakukannya dengan lawan bermain yang membuatnya semakin seru.

Lalu, apa saja manfaat olahraga bulu tangkis untuk kesehatan tubuh Anda? Simak penjelasannya berikut ini!

1. Mencegah Obesitas

Obesitas adalah masalah yang banyak dialami oleh anak-anak muda masa kini. Kebiasaan mager, konsumsi makanan cepat saji, dan malas berolahraga menjadi pemicu naiknya berat badan secara tak terkendali. Nah, bulu tangkis adalah olahraga terbaik buat Anda yang ingin menurunkan berat badan atau mencegah obesitas.

Dengan berolahraga badminton selama 1 jam, jumlah kalori tubuh yang terbakar bisa mencapai 450 kalori, lho. Bayangkan semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak pula jumlah kalori yang terbakar sehingga berat badan pun dapat mencapai angka ideal.

2. Menguatkan Otot dan Persendian

Banyak sekali otot-otot dan persendian yang aktif saat kita memainkan bulu tangkis. Seperti, betis, paha, panggul, pinggul, lengan, bahu, dan punggung menjadi lebih aktif. Hal ini akan berimbas pada otot-otot dan persendian tubuh yang lebih kuat dan sehat. Risiko terkena masalah kesehatan seperti radang sendi pun bisa ditekan.