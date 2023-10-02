Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober Pukul 15.00 WIB: Indonesia Turun 1 Peringkat Lagi, tapi Masih Lebih Unggul dari Malaysia

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober pukul 15.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Posisi Indonesia pun harus mengalami penurunan lagi di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 karena belum ada medali tambahan yang didapat.

Jika sebelumnya Indonesia ada di urutan ke-11, kini kontingen Merah Putih turun 1 peringkat lagi ke posisi 12. Perolehan medali Indonesia pun belum bertambah, yakni ada 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu.

Meski turun peringkat, Indonesia masih lebih unggul dari Malaysia di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Kini, Malaysia masih tertahan di urutan ke-14 dengan perolehan 3 medali emas, 4 perak, dan 13 perunggu.

Sementara itu, tuan rumah, China, makin berjaya dalam menguasai posisi puncak klasemen medali Asian Games 2023. Kini, mereka total sudah meraih 254 medali! Rinciannya, China sudah meraih 141 medali emas, 74 perak, dan 39 perunggu.

Beralih ke posisi kedua, ada Jepang. Mereka total sudah meraih 117 medali. Rinciannya, ada 30 medali emas, 43 perak, dan 44 perunggu.