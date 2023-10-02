Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan Jadi Persiapan PON 2024, Achmad Fadil Nasution: Ajang Ini Membentuk Masa Depan Biliar Indonesia!

Mukmin Azis , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |12:56 WIB
POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan Jadi Persiapan PON 2024, Achmad Fadil Nasution: Ajang Ini Membentuk Masa Depan Biliar Indonesia!
POBSI Pool Circuit 2023 seri V Balikpapan sudah mulai bergulir. (Foto: Mukmin Azis/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BALIKPAPAN – Ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan turut jadi ajang persiapan para atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, pun mengatakan bahwa ajang POBSI Pool Circuit 2023 digelar bukan tentang kompetisi semata, tetapi juga membentuk masa depan biliar Indonesia.

Ya, sebanyak 32 atlet ambil bagian di ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan yang sudah mulai digelar di The RAnD Pool & Lounge, kawasan Pasar Segar Balikpapan, Minggu 1 Oktober 2023. Seri kelima dari POBSI Pool Circuit ini akan berlangsung hingga Rabu 4 Oktober 2023.

POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan

Turnamen prestisius yang digagas oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) ini diikuti atlet di 10 provinsi, di antaranya mereka berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kepri, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan tuan rumah, Kalimantan Timur.

Achmad Fadil Nasution mengatakan para atlet memperebutkan posisi tertinggi dalam klasemen POBSI Pool Circuit 2023 Seri V ini bukan hanya menjadi panggung adu kemampuan terbaik. Ajang ini juga menjadi wadah atlet muda berbakat dalam persiapan menghadapi PON 2024.

"Sesuai arahan dan bimbingan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan ajang ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang membentuk masa depan biliar Indonesia, menginspirasi generasi muda untuk mengejar prestasi, dan mengukir sejarah dalam dunia biliar," ujar Achmad Fadil Nasution.

Puluhan atlet ini berjuang keras untuk meraih gelar juara. Mereka juga akan memperebutkan total hadiah pembinaan sebesar Rp100 juta dalam ajang POBSI Pool Circuit 2023.

"Inilah kesempatan para atlet biliar dari berbagai penjuru Nusantara yang ingin memperbaiki peringkat mereka dalam klasemen nasional," jelas Achmad Fadil Nasution.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174004/shane_van_boening_cukup_terkesan_dengan_fasilitas_yang_tersedia_di_pro_billiard_center-5MAb_large.jpg
Pebiliar Dunia Shane Van Boening Puji Fasilitas Pro Billiard Center
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement