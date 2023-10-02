POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan Jadi Persiapan PON 2024, Achmad Fadil Nasution: Ajang Ini Membentuk Masa Depan Biliar Indonesia!

BALIKPAPAN – Ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan turut jadi ajang persiapan para atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, pun mengatakan bahwa ajang POBSI Pool Circuit 2023 digelar bukan tentang kompetisi semata, tetapi juga membentuk masa depan biliar Indonesia.

Ya, sebanyak 32 atlet ambil bagian di ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan yang sudah mulai digelar di The RAnD Pool & Lounge, kawasan Pasar Segar Balikpapan, Minggu 1 Oktober 2023. Seri kelima dari POBSI Pool Circuit ini akan berlangsung hingga Rabu 4 Oktober 2023.

Turnamen prestisius yang digagas oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) ini diikuti atlet di 10 provinsi, di antaranya mereka berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kepri, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan tuan rumah, Kalimantan Timur.

Achmad Fadil Nasution mengatakan para atlet memperebutkan posisi tertinggi dalam klasemen POBSI Pool Circuit 2023 Seri V ini bukan hanya menjadi panggung adu kemampuan terbaik. Ajang ini juga menjadi wadah atlet muda berbakat dalam persiapan menghadapi PON 2024.

"Sesuai arahan dan bimbingan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan ajang ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang membentuk masa depan biliar Indonesia, menginspirasi generasi muda untuk mengejar prestasi, dan mengukir sejarah dalam dunia biliar," ujar Achmad Fadil Nasution.

Puluhan atlet ini berjuang keras untuk meraih gelar juara. Mereka juga akan memperebutkan total hadiah pembinaan sebesar Rp100 juta dalam ajang POBSI Pool Circuit 2023.

"Inilah kesempatan para atlet biliar dari berbagai penjuru Nusantara yang ingin memperbaiki peringkat mereka dalam klasemen nasional," jelas Achmad Fadil Nasution.