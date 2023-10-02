Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan Diikuti 32 Atlet, Persiapan Menuju PON 2024

Mukmin Azis , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |12:39 WIB
POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan diikuti 32 atlet (Foto: MPI/Mukmin Azis)
BALIKPAPAN - Sebanyak 32 atlet dari 10 provinsi di seluruh Indonesia mengikuti turnamen biliar POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan, Minggu 1 Oktober 2023. Seri ini digelar pada 1-4 Oktober 2023 di The RAnD Pool & Lounge kawasan Pasar Segar, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Turnamen prestisius yang digagas oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) ini diikuti atlet di 10 provinsi. Para perwakilan itu datang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kepri, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan tuan rumah Kalimantan Timur.

POBSI Pool Circuit

Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution mengatakan, para atlet memperebutkan posisi tertinggi dalam klasemen POBSI Pool Circuit 2023 Seri V. Selain itu, ajang ini juga menjadi wadah bagi atlet muda berbakat dalam persiapan menghadapi PON 2024.

"Sesuai arahan dan bimbingan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Billiard Seluruh Indonesia. Hary Tanoesoedibjo menyampaikan ajang ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang membentuk masa depan billiard Indonesia, menginspirasi generasi muda untuk mengejar prestasi dan mengukir sejarah dalam dunia billiard," kata Achmad Fadil.

Puluhan atlet ini berjuang keras untuk meraih gelar juara. Tak hanya itu, mereka memperebutkan total hadiah pembinaan sebesar Rp100 juta.

"Inilah kesempatan para atlet biliar dari berbagai penjuru nusantara yang ingin memperbaiki peringkat mereka dalam klasemen nasional," ungkap Fadil.

