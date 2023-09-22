Persaingan Ketat Atlet Biliar Akan Tersaji di POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan

SERI kelima dari ajang biliar POBSI Pool Circuit 2023 akan dilaksanakan di Balikpapan. Turnamen prestisius yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat atlet nasional ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 4 Oktober 2023, bertempat di The RAnd Pool & Lounge, Jl. Sungai Ampai, Sumber Rejo, Balikpapan, Kalimantan Timur.

BACA JUGA: 8 Pebiliar Bertalenta Lolos ke Perempatfinal POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang

Seri ini akan menjadi panggung bagi semua atlet untuk bersaing memperebutkan poin ranking nasional, mengingat bahwa hanya tersisa dua seri lagi sebelum POBSI Pool Circuit 2023 akan mencapai puncaknya pada seri keenam di Kota Makassar.

Saat ini, klasemen sementara poin ranking nasional masih dikuasai oleh Andri, yang merupakan anggota dari klub JRX, dengan perolehan poin sebanyak 1440. Dia hanya terpaut 30 poin dari peringkat kedua dan ketiga yang dihuni oleh Feri Satriyadi dan Punguan Sihombing, keduanya berasal dari Klub Mantra.

Sementara di posisi keempat, ada Ismail Kadir (JRX) dengan total 1330 poin, diikuti oleh Rizky (ESBE) yang menduduki posisi kelima dengan poin sebanyak 1115.

Dengan perbedaan poin yang sangat tipis di antara lima besar pemain saat ini, peluang untuk menjadi pebiliar nasional nomor satu masih sangat terbuka. Mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin dalam seri yang tersisa untuk membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik.

Bagi para penggemar dapat menyaksikan pertarungan sengit para pebiliar Indonesia dalam POBSI Pool Circuit Seri V Balikpapan secara streaming melalui Aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(Rivan Nasri Rachman)