HOME SPORTS NETTING

Rekornya Buruk Lawan Pasangan India, Leo Rolly/Daniel Marthin Ingin Tampil Lepas di 16 Besar Asian Games 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |22:08 WIB
Rekornya Buruk Lawan Pasangan India, Leo Rolly/Daniel Marthin Ingin Tampil Lepas di 16 Besar Asian Games 2023
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin ingin tampil lepas di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

HANGZHOU - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mempunyai rekor buruk melawan duet Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Namun, keduanya tak ingin hal itu menjadi beban saat berhadapan di babak 16 besar cabor bulu tangkis Asian Games 2023 nomor individu.

The Babies lolos ke babak 16 besar nomor perorangan Asian Games 2023 setelah membungkam Leong Lok Chong/Vong Kok Weng pada 32 besar yang berlangsung Senin (2/10/2023) siang WIB di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China. Mereka menang 21-9 dan 21-8.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin beraksi di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)

Sementara itu, Rankireddy/Shetty menundukkan Chow Hin Long/Lui Chun Wai di babak 32 besar. Wakil India itu juga menang dua gim langsung 21-11 dan 21-16.

Sayangnya, Leo/Daniel dibayangi rekor buruk melawan Rankireddy/Shetty. Mereka selalu kalah dalam dua pertemuan.

Kendati demikian, pasangan muda Tim Merah-Putih itu enggan terbebani dengan catatan buruk tersebut. Mereka ingin tampil lepas dan mengaku telah belajar dari kekalahan-kekalahan sebelumnya.

“Bertemu pasangan India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di babak 16 besar, kami mau bermain lepas saja nanti. Kami tidak mau terlalu memikirkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sini skornya 0-0 lagi,” ujar Leo dikutip dari rilis PBSI, Senin (2/10/2023).

Halaman:
1 2
