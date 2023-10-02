Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober Pukul 12.00 WIB: Indonesia Terpental dari 10 Besar, Malaysia Posisi 14

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Senin (2/10/2023) hingga pukul 12.00 WIB menarik untuk diketahui. Sejauh ini, kontingen Indonesia terpaksa terpental dari 10 besar karena disalip oleh Kazakhstan.

Sebelumnya Indonesia menduduki peringkat 10 usai mengoleksi 18 medali, dengan rincian 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu. Namun, kini Tim Merah-Putih harus rela turun ke peringkat 11.

Hal itu karena Kazakhstan baru saja membukukan 4 medali emas pada hari ini. Total Kazakhstan sudah mengumpulkan 36 medali, dengan 4 emas, 7 perak, dan 25 perunggu.

Lalu negara tetangga, Malaysia semakin jauh dengan berada di posisi 14. Malaysia sejauh ini telah mengumpulkan 20 medali, yang terdiri dari 3 emas, 4 perak, dan 13 perunggu.

Kembali ke Indonesia. Sejauh ini Tim Merah-Putih belum menambahkan medali apa pun hingga siang hari. Tentu diharapkan Indonesia bisa terus menambahkan pundi-pundi medali.

Sementara itu, di posisi pertama masih ada China yang kukuh sejak awal. Tim tuan rumah tampil menggila dengan mengumpulkan 251 medali, terdiri dari 139 emas, 73 medali, dan 39 perak.