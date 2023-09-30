Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Semifinal Lari 100 Meter Asian Games 2023: Lalu Muhammad Zohri Tembus Final?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |14:00 WIB
Jadwal Semifinal Lari 100 Meter Asian Games 2023: Lalu Muhammad Zohri Tembus Final?
Sprinter andalan Indonesia, Lalu Muhammad Zohri menembus semifinal Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JADWAL semifinal lari 100 meter Asian Games 2023 akan dibahas Okezone. Sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, bakal unjuk gigi di semifinal lari 100 meter putra Asian Games 2023 yang berlangsung pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 18.30 WIB.

Pelari 23 tahun kelahiran Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, itu berhasil lolos ke semifinal usai menjadi yang tercepat di heat 5 babak kualifikasi. Lalu Muhammad Zohri melakukannya di Hangzhou Olympic Sports Park Main Stadium, Hangzhou, China, Jumat (29/9/2023).

Pada heat 5 babak kualifikasi itu, Lalu Muhammad Zohri mencatatkan waktu 10,22 detik. Dia berhasil mengalahkan sejumlah sprinter termasuk pelari asal Qatar yang sudah meraih 4 medali emas Asian Games, yakni Femi Ogunode.

Menariknya, catatan waktu di angka 10,22 detik itu sebagai catatan waktu terbaik Lalu Muhammad Zohri selama 2023 ini. Kini, Lalu Muhammad Zohri akan kembali beraksi di semifinal Asian Games 2023 pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 18.30 WIB.

Lantas, akankah pelari andalan Indonesia itu bisa kembali menjadi yang tercepat dan lolos ke final Asian Games 2023? Tentunya, Lalu Muhammad Zohri diharapkan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Tanah Air.

Apalagi, Lalu Muhammad Zohri sebelumnya memiliki catatan rekor waktu terbaik 10,03 detik yang dicetak di seri Golden Grand Prix Osaka 2019. Kini, dia diharapkan bisa melampaui rekor nasional miliknya itu di ajang Asian Games 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
