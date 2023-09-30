Tembus Semifinal Asian Games 2023, Lalu Muhammad Zohri Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Peraih 4 Medali Emas di Penyisihan

HANGZHOU – Sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, sukses menembus semifinal Asian Games 2023 cabang olahraga (cabor) atletik di nomor lari 100 meter putra. Pada babak penyisihan, Lalu Muhammad Zohri tampil begitu apik sehingga bahkan bisa mengalahkan sprinter asal Qatar yang sudah meraih 4 medali emas Asian Games, yakni Femi Ogunode.

Mentas di Hangzhou Olympic Sports Park Main Stadium, Hangzhou, China, Jumat 29 September 2023 malam WIB, Zohri memang tampil begitu apik. Dia bahkan menjadi yang tercepat dalam heat 5 babak kualifikasi.

Dalam babak penyisihan, Zohri mencatatkan waktu di angka 10,22 detik. Angka tersebut membuat Zohri membukukan seasonal best-nya. Artinya, dia mencatatkan waktu terbaiknya selama tahun ini.

Dengan catatan waktu itu, Zohri pun mengalahkan tiga pelari lainnya dari rombongan kelima yang lolos ke babak semifinal. Salah satunya, ada Femi Ogunode.

Ogunode akhirnya harus puas hanya berada di tempat kedua dalam babak penyisihan. Catatan waktunya selisih 0,02 detik dari Lalu Muhammad Zohri.

Tentunya, kegemilangan Zohri di babak penyisihan Asian Games 2023 jadi sorotan. Sebab, dia sejatinya dihadapkan lawan-lawan sulit, utamanya Ogunode.