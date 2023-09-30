Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tembus Semifinal Asian Games 2023, Lalu Muhammad Zohri Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Peraih 4 Medali Emas di Penyisihan

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |06:23 WIB
Tembus Semifinal Asian Games 2023, Lalu Muhammad Zohri Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Peraih 4 Medali Emas di Penyisihan
Lalu Muhammad Zohri tembus semifinal Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU – Sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, sukses menembus semifinal Asian Games 2023 cabang olahraga (cabor) atletik di nomor lari 100 meter putra. Pada babak penyisihan, Lalu Muhammad Zohri tampil begitu apik sehingga bahkan bisa mengalahkan sprinter asal Qatar yang sudah meraih 4 medali emas Asian Games, yakni Femi Ogunode.

Mentas di Hangzhou Olympic Sports Park Main Stadium, Hangzhou, China, Jumat 29 September 2023 malam WIB, Zohri memang tampil begitu apik. Dia bahkan menjadi yang tercepat dalam heat 5 babak kualifikasi.

Lalu Muhammad Zohri

Dalam babak penyisihan, Zohri mencatatkan waktu di angka 10,22 detik. Angka tersebut membuat Zohri membukukan seasonal best-nya. Artinya, dia mencatatkan waktu terbaiknya selama tahun ini.

Dengan catatan waktu itu, Zohri pun mengalahkan tiga pelari lainnya dari rombongan kelima yang lolos ke babak semifinal. Salah satunya, ada Femi Ogunode.

Ogunode akhirnya harus puas hanya berada di tempat kedua dalam babak penyisihan. Catatan waktunya selisih 0,02 detik dari Lalu Muhammad Zohri.

Tentunya, kegemilangan Zohri di babak penyisihan Asian Games 2023 jadi sorotan. Sebab, dia sejatinya dihadapkan lawan-lawan sulit, utamanya Ogunode.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement