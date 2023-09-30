Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September Pukul 12.00 WIB: Indonesia Tertahan di Posisi 12, di Atas Singapura hingga Malaysia

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September pukul 12.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia sendiri masih tertahan di posisi 12 saat ini.

Pundi-pundi medali berhasil diraih kontingen sejumlah negara hari ini. Tetapi, perolehan medali Indonesia belum bertambah hingga Sabtu 30 September pukul 12.00 WIB.

Kini, Indonesia total sudah meraih 16 medali. Rinciannya, ada 3 medali emas, 3 perak, dan 10 perunggu. Dengan pencapaian ini, kontingen Merah Putih ada di urutan ke-12 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

Meski tertahan di urutan ke-12, Indonesia masih mengungguli dua negara ASEAN, yakni Singapura dan Malaysia. Singapura ada di urutan ke-13 dengan raihan 2 emas, 4 perak dan 4 perunggu. Sementara Malaysia, mereka ada di urutan ke-14 dengan 2 emas, 3 perak, dan 8 perunggu.

Kala Indonesia belum bisa menambah perolehan medalinya, tuan rumah, China, makin berjaya di Asian Games 2023. Mereka berhasil menambah perolehan medalinya menjadi total sebanyak 204 medali saat ini.