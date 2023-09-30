Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lalu Muhammad Zohri Cetak Rekor di Semifinal Lari 100 Meter Asian Games 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |11:14 WIB
Lalu Muhammad Zohri Cetak Rekor di Semifinal Lari 100 Meter Asian Games 2023?
Lalu Muhammad Zohri tembus semifinal Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
SPRINTER Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, cetak rekor di semifinal lari 100 meter Asian Games 2023? Sekadar diketahui, pelari 23 tahun kelahiran Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, itu baru saja berhasil lolos ke babak semifinal nomor lari 100 meter putra Asian Games 2023.

Hasil tersebut didapat Lalu Muhammad Zohri setelah menjadi yang tercepat dalam heat 5 babak kualifikasi di Hangzhou Olympic Sports Park Main Stadium, Hangzhou, China, Jumat 29 September 2023 malam WIB. Dia mencatatkan waktu di angka 10,22 detik.

Lalu Muhammad Zohri

Lalu Muhammad Zohri berhasil mengalahkan sprinter asal Qatar yang sudah meraih 4 medali emas Asian Games, yakni Femi Ogunode. Catatan waktu di angka 10,22 detik itu sebagai catatan waktu terbaiknya selama 2023.

Kini, Lalu Muhammad Zohri akan kembali beraksi di semifinal Asian Games 2023. Pertanyaannya, apakah pelari andalan Indonesia tersebut mampu cetak rekor di ajang tersebut?

Sebagai informasi, catatan rekor waktu terbaik Lalu Muhammad Zohri adalah 10,03 detik yang diciptakan di seri Golden Grand Prix Osaka 2019. Tentunya, dia diharapkan bisa memecahkan rekor miliknya itu di semifinal Asian Games 2023.

