HOME SPORTS SPORT LAIN

Viral Suporter Uzbekistan di Asian Games 2023 Dipantau Polisi China saat Sholat

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |11:24 WIB
Viral Suporter Uzbekistan di Asian Games 2023 Dipantau Polisi China saat Sholat
Suporter di Asian Games 2023 dipantau polisi China saat sholat. (Foto: Instagram/@kirimhaberjansi)
VIRAL suporter Uzbekistan di Asian Games 2023 dipantau polisi China saat sholat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang polisi China mengintervensi warga Uzbekistan ketika menunaikan ibadah yang wajib bagi umat Islam itu.

Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @kirimhaberajansi. Terlihat, seorang polisi China yang tak diketahui namanya itu mengajak suporter Uzbekistan yang notabene masih dalam kondisi sholat untuk berdebat.

Suporter Uzbekistan di Asian Games 2023 Dipantau Polisi China saat Sholat

Tampaknya, seorang polisi China itu mencoba untuk menghentikan sholat warga Uzbekistan itu. Akun @kirimhaberajansi melaporkan bahwa tindakan polisi China itu menggambarkan bahwa pemerintah China telah memusuhi Islam.

"Permusuhan pemerintah China terhadap Islam terlihat jelas di segala bidang. Kali ini, Tiongkok mencoba menerapkan tekanan agama yang diterapkan pada #Turki Uyghur di #Turkestan Timur kepada wisatawan Uzbekistan yang datang ke negaranya," tulis keterangan akun Instagram @kirimhaberajansi, dikutip Sabtu (30/9/2023).

"Warga Uzbekistan, yang berada di negara tersebut sebagai bagian dari Asian Games ke-19 yang diadakan di China, menghadapi permusuhan terhadap agama dari polisi China," tambah pernyataan akun tersebut.

Sementara itu, pakar media sosial ternama Uzbekistan, Abdurahmon Fazilov, yang mewakili negaranya di Asian Games 2023, membenarkan bahwa seorang petugas polisi China menyerang temannya yang sedang melaksanakan sholat magrib.

