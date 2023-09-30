Rontok di Perempatfinal Asian Games 2023, Tim Beregu Putra Indonesia Ulangi Rekor Buruk Edisi 2014

RONTOK di perempatfinal Asian Games 2023, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia ulangi rekor buruk edisi 2014. Anthony Ginting dan kolega harus rela disingkirkan Korea Selatan di babak perempatfinal Asian Games 2023 pada Jumat 29 September 2023.

Tim beregu putra Indonesia kalah 1-3 dari Korea Selatan sehingga gagal lolos ke semifinal Asian Games 2023. Pada partai pertama, Indonesia sejatinya sempat memimpin 1-0 atas Korea Selatan pada laga yang berlangsung di Binjiang Gymnasium, China.

Keunggulan tim bulu tangkis beregu putra Indonesia itu diraih oleh Anthony Ginting yang tampil di sektor tunggal putra. Atlet asal Cimahi, Bandung, itu mengalahkan tunggal putra Korea Selatan, Jeon Hyeok Jin dengan skor 21-15 dan 21-17.

Namun setelah itu, Korea Selatan ngamuk dan mampu bangkit pada tiga partai berikutnya. Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, harus puas kalah dari Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dengan skor 21-11, 22-24, 17-21.

Setelah itu, tunggal putra Jonatan Christie dibungkam oleh tunggal putra ranking 113 dunia, yakni Lee Yun Gyu. Jojo menyerah lewat permainan straight game dengan skor 15-21 dan 16-21.