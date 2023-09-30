Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rontok di Perempatfinal Asian Games 2023, Tim Beregu Putra Indonesia Ulangi Rekor Buruk Edisi 2014

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:31 WIB
Rontok di Perempatfinal Asian Games 2023, Tim Beregu Putra Indonesia Ulangi Rekor Buruk Edisi 2014
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

RONTOK di perempatfinal Asian Games 2023, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia ulangi rekor buruk edisi 2014. Anthony Ginting dan kolega harus rela disingkirkan Korea Selatan di babak perempatfinal Asian Games 2023 pada Jumat 29 September 2023.

Tim beregu putra Indonesia kalah 1-3 dari Korea Selatan sehingga gagal lolos ke semifinal Asian Games 2023. Pada partai pertama, Indonesia sejatinya sempat memimpin 1-0 atas Korea Selatan pada laga yang berlangsung di Binjiang Gymnasium, China.

Anthony Sinisuka Ginting

Keunggulan tim bulu tangkis beregu putra Indonesia itu diraih oleh Anthony Ginting yang tampil di sektor tunggal putra. Atlet asal Cimahi, Bandung, itu mengalahkan tunggal putra Korea Selatan, Jeon Hyeok Jin dengan skor 21-15 dan 21-17.

Namun setelah itu, Korea Selatan ngamuk dan mampu bangkit pada tiga partai berikutnya. Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, harus puas kalah dari Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dengan skor 21-11, 22-24, 17-21.

Setelah itu, tunggal putra Jonatan Christie dibungkam oleh tunggal putra ranking 113 dunia, yakni Lee Yun Gyu. Jojo menyerah lewat permainan straight game dengan skor 15-21 dan 16-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement