HOME SPORTS NETTING

Bersyukur meski Kalah di Asian Games 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Akui Atmosfer Beregu Beda dengan Individu

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |00:02 WIB
Bersyukur meski Kalah di Asian Games 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Akui Atmosfer Beregu Beda dengan Individu
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti bersyukur meski kalah (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

HANGZHOU - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tetap bersyukur meski kalah di babak perempatfinal nomor beregu putri cabor bulu tangkis Asian Games 2023. Mereka belajar banyak dari kekalahan tersebut di ajang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Apriyani/Fadia tampil sengit melawan duet Chen Qingchen/Jia Yifan. Pertandingan itu digelar di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat 29 September pagi WIB.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Di gim pertama Apriyani/Fadia sempat tertinggal. Mereka kemudian membalikkan keadan di gim kedua usai membalas kekalahan sebelumnya.

Permainan di gim ketiga semakin sengit. Apri/Fadia nyaris menang comeback sebelum akhirnya tumbang dengan total skor 12-21, 21-19, dan 20-22.

Apri/Fadia merupakan wakil kedua yang diturunkan Indonesia melawan China setelah Gregoria Mariska Tunjung. Kekalahan kedua wakil itu membuat Indonesia akhirnya tumbang dengan skor 0-3 di nomor beregu.

Usai pertandingan, Apri/Fadia mengakui harus lebih cerdas lagi dalam memanfaatkan poin-poin akhir. Di sisi lain, mereka juga merasa atmosfer pertandingan nomor beregu ternyata berbeda dengan perorangan atau individu.

Halaman:
1 2

