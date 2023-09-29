Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gagal Atasi Chen Qingchen/Jia Yifan, Indonesia Makin Tertinggal dari China 0-2!

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, gagal mengatasi perlawanan duet China, Chen Qingchen/Jia Yifan, sehingga tim putri bulu tangkis Indonesia kini makin tertinggal 0-2 di babak 16 besar Asian Games 2023.

Berlaga di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Jumat (29/9/2023) pagi WIB, Apriyani/Fadia kalah menyesakkan dari Chen/Jia. Usai bertarung sengit tiga gim, mereka kalah dengan skor 12-21, 21-19, dan 20-22.

Jalannya Pertandingan

Apriyani/Fadia gagal memulai perjalanan dengan apik. Mereka langsung dibuat tak berdaya karena kesulitan menghadapi serangan-serangan keras dari Chen/Jia.

Apriyani/Fadia bahkan tertinggal banyak poin dengan skor sementara 7-14. Mereka kesulitan mengejar ketertinggalan hingga terpaksa mengakui keunggulan lawan usai dibekuk 12-21.

Di gim kedua, duet andalan Indonesia itu mencoba untuk keluar dari tekanan. Mereka mencuri keunggulan lebih dulu mematok skor sementara 11-7.

Usai rehat, Apriyani/Fadia terus menjaga dominasi mereka. Namun, upaya mereka gagal. Keadaan seketika menjadi berbalik unggul.

Chen/Jia kembali tampil dominan di sisa poin gim kedua. Mereka kali ini mampu unggul dua angka di atas Apriyani/Fadia.