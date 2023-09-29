HANGZHOU - Jonatan Christie menelan kekalahan dari Lee Yun-gyu pada pertandingan ketiga nomor beregu putra cabor bulu tangkis Asian Games 2023 dengan skor 15-21 dan 16-21. Indonesia kini tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
Mentas di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Jumat (29/9/2023) malam WIB, Jojo -sapaan Jonatan- memulai pertandingan dengan buruk. Dia sering melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 1-5.
Akan tetapi, pemain ranking lima dunia itu menolak dipermalukan oleh sang lawan yang duduk di rangking 119 dunia itu. Dia pun akhirnya bangkit untuk memangkas ketertinggalannya menjadi 10-11 dan kemudian berbalik unggul 12-11.
Sayangnya, performa Jonatan kembali anjlok setelah itu. Dia kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan oleh Lee sehingga ketinggalan 12-16.
Meski berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya, pemain berusai 25 tahun itu selalu menemui jalan buntu karena serangannya selalu bisa diantisipasi lawan. Alhasil, dia pun kalah dengan skor 15-21 di gim pertama.
Pada gim kedua, Jonatan masih belum mampu menemukan permainan terbaiknya. Dia tertinggal sejak awal dalam kedudukan 0-3 dan kemudian 4-8.