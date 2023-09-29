Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Korea Selatan di Perempatfinal Asian Games 2023, Klik di Sini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:06 WIB
Link Live Streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Korea Selatan di Perempatfinal Asian Games 2023, Klik di Sini!
Jonatan Christie perkuat Indonesia di nomor beregu putra untuk menghadapi Korea Selatan pada perempatfinal Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
LINK live streaming tim bulu tangkis Indonesia vs Korea Selatan di perempatfinal Asian Games 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Duel seru kedua tim beregu putra itu bakal dihelat di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, Cina, Jumat (29/9/2023) mulai pukul 16.00 WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+!

Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia menjadi unggulan pertama di Asian Games 2023 ini. Tim Merah Putih mendapat bye alias tidak perlu melakoni pertandingan babak pertama atau 16 besar Asian Games 2023 sehingga langsung lolos ke perempatfinal.

Anthony Ginting

Sementara itu, Korea Selatan lolos ke perempatfinal setelah menyingkisrkan Malaysia dengan skor 3-1 di babak 16 besar. Skuad Korea Selatan diperkuat oleh sejumlah pemain top, seperti Jeon Hyeok Jin, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, Lee Yun Gyu, Kim Won Ho/Na Sung Seung, hingga Cho Geonyeop.

Tak mau kalah, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia juga diperkuat oleh sejumlah pemain hebat. Sebut saja seperti Anthony Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Shesar Hiren Rhustavito, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Rehan Naufal Kusharjanto, dan Rinov Rivaldy.

Seusai jadwal yang sudah dirilis, Anthony Ginting akan menjadi wakil Indonesia yang mengawali laga pembuka. Tunggal putra nomor dua dunia itu akan menghadapi Jeon Hyeok Jin di lapangan 2 Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China.

Kemudian di partai kedua, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia akan menurunkan ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Rian Ardianto. Pasangan berjuluk FajRi itu bakal ditantang Kang Min Hyuk/ Seo Seung Jae.

