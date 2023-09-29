Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Putri Kusuma Wardani Kalah, Indonesia Resmi Digugurkan China 0-3!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:22 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Putri Kusuma Wardani Kalah, Indonesia Resmi Digugurkan China 0-3!
Putri Kusuma Wardani kalah dari He Bingjiao yang memastikan ketidaklolosan Indonesia ke perempatfinal Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Tim beregu putri Indonesia dipastikan tersingkir setelah dikalahkan oleh China dengan skor 0-3.

Kekalahan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dari He Bingjiao melengkapi kekalahan dua pendahulunya, Gregoria Mariska Tunjung dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Di sisi lain, China dipastikan melaju ke babak semifinal.

Putri Kusuma Wardani

Putri KW bertarung kontra He Bingjiao di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, China, dengan skor 15-21 dan 19-21. Adapun laga tersebut digelar pada Jumat (29/9/2023). Indonesia pun takluk dari China dengan skor akhir 0-3.

Penampilan Putri KW di gim pertama tidak maksimal. Dia kerap kali kecolongan poin dari Bingjiao dan kesulitan memberi perlawanan.

Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh jagoan China itu. Putri KW tak kunjung menemukan solusi dan berakhir kalah 15-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement