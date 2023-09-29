Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Putri Kusuma Wardani Kalah, Indonesia Resmi Digugurkan China 0-3!

Putri Kusuma Wardani kalah dari He Bingjiao yang memastikan ketidaklolosan Indonesia ke perempatfinal Asian Games 2023 (Foto: PBSI)

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Tim beregu putri Indonesia dipastikan tersingkir setelah dikalahkan oleh China dengan skor 0-3.

Kekalahan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dari He Bingjiao melengkapi kekalahan dua pendahulunya, Gregoria Mariska Tunjung dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Di sisi lain, China dipastikan melaju ke babak semifinal.

Putri KW bertarung kontra He Bingjiao di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, China, dengan skor 15-21 dan 19-21. Adapun laga tersebut digelar pada Jumat (29/9/2023). Indonesia pun takluk dari China dengan skor akhir 0-3.

Penampilan Putri KW di gim pertama tidak maksimal. Dia kerap kali kecolongan poin dari Bingjiao dan kesulitan memberi perlawanan.

Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh jagoan China itu. Putri KW tak kunjung menemukan solusi dan berakhir kalah 15-21 di gim pertama.