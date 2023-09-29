Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Gregoria Mariska Disikat Chen Yufei, Indonesia Tertinggal 0-1 dari China

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |08:48 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Gregoria Mariska Disikat Chen Yufei, Indonesia Tertinggal 0-1 dari China
Gregoria Mariska Tunjung kala mentas di Asian Games 2023. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tim putri bulu tangkis Indonesia kini tertinggal 0-1 dari China karena Gregoria Mariska Tunjung harus menelan kekalahan di partai pertama laga perempatfinal Asian Games 2023.

Ya, di partai pertama nomor beregu putri Asian Games 2023, Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung. Dia dihadapkan dengan tunggal putri andalan China, yakni Chen Yufei.

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria pun tampak kesulitan meladeni permainan Chen Yufei di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Jumat (29/9/2023) mulai pukul 08.00 WIB. Alhasil, dia kalah dengan skor 14-21 dan 21-12.

Jalannya Pertandingan

Gregoria cukup kesulitan sejak gim pertama dimulai. Tunggal putri andalan Tanah Air itu tak mampu memberi perlawanan sengit atas Chen Yufei.

Sebaliknya, sang lawan justru tampil di atas angin. Dia sukses membuat Gregoria kerepotan di gim pertama dan berhasil memetik keunggulan lebih dulu dengan skor 21-14.

Halaman:
1 2
