HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Korea Selatan di Bulu Tangkis Beregu Putra Asian Games 2023, Live di iNews!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |08:08 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Korea Selatan di Bulu Tangkis Beregu Putra Asian Games 2023, Live di iNews!
Tim bulu tangkis putra Indonesia siap tempur di Asian Games 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Korea Selatan di bulu tangkis beregu putra Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Laga tersebut bakal digelar di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, Cina, Jumat (29/9/2023) pukul 16.00 WIB dan disiarkan secara live di iNews!

Cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2023 nomor beregu putra sejatinya sudah dimulai dari babak 16 besar pada Kamis, 28 September 2023. Namun, tim bulu tangkis Indonesia baru akan melakoni laga perdananya hari ini, Jumat (29/9/2023).

Anthony Sinisuka Ginting

Pasalnya, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia mendapat bye alias tidak perlu melakoni pertandingan babak pertama atau 16 besar Asian Games 2023. Tim Merah Putih tidak mengeluarkan keringat di babak pertama karena langsung lolos ke perempatfinal.

Tim beregu putra Indonesia sendiri menjadi unggulan pertama di Asian Games 2023 ini. Di perempatfinal, Tim Merah Putih harus menghadapi ujian berat. Pasalnya, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia akan ditantang oleh Korea Selatan.

Korea Selatan lolos ke perempatfinal setelah menaklukkan Malaysia dengan skor 3-1 di babak 16 besar. Skuad Korea Selatan diperkuat oleh sejumlah pemain ternama, seperti Jeon Hyeok Jin, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, Lee Yun Gyu, Kim Won Ho/Na Sung Seung, hingga Cho Geonyeop.

