Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs China di Bulu Tangkis Beregu Putri Asian Games 2023, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs China di bulu tangkis beregu putri Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pertemuan Gregoria Mariska Tunjung cs dengan tim tuan rumah yang akan tersaji di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Jumat (29/9/2023) mulai pukul 08.00 WIB itu akan disiarkan secara live di iNews.

Ya, tim putri bulu tangkis Indonesia harus langsung menghadapi lawan berat di Asian Games 2023. Mendapat bye di babak 16 besar, Gregoria Mariska Tunjung cs kemudian harus melawan tim tuan rumah, China, di babak perempatfinal.

China sendiri diketahui berstatus unggulan pertama di bulu tangkis beregu putri Asian Games 2023. Di tim tersebut, sederet pemain top yang bertengger di jajaran atas ranking dunia siap bersaing.

Di antaranya, ada ganda putri nomor 1 dunia, yakni Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Tak ayal, duel Timnas Indonesia vs China dipastikan takkan berjalan mudah.

Skuad Timnas Indonesia vs China pun sudah dirilis. Tim putri bulu tangkis Indonesia dipastikan mengeluarkan skuad terbaiknya.

Di partai pertama, ada Gregoria Mariska Tunjung yang akan berlaga. Dia akan menghadapi tunggal putri peringkat 3 dunia, yakni Che Yu Fei.

Secara rekor pertemuan, Gregoria hanya bisa dua kali menang atas Chen Yu Fei dari 9 laga yang sudah dihadapi. Pada pertemuan terakhir yang terjadi di Sudirman Cup 2023, Gregora pun tumbang dari Chen Yu Fei dengan skor 20-22 dan 12-21. Meski begitu, kans Gregoria menang tentu tetap terbuka.

Kemudian, di partai kedua, ada duel di sektor ganda putri. Indonesia menurunkan pasangan andalannya, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka akan menantang Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Catatan yang kurang baik pun diukir Apriyani/Fadia kala melawan Chen/Jia. Dari 5 pertemuan yang sudah terjadi, Apriyani/Fadia hanya bisa menang sekali melawan Chen/Jia. Tetapi, Apriyani/Fadia dalam tren positif saat ini. Mereka bahkan baru saja merebut gelar juara di Hong Kong Open 2023.