Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 15.00 WIB: Indonesia Masih di Atas Malaysia

Seraf Naro Siregar menambah medali untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Reuters/Bryan Foo)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Kamis (28/9/2023) pukul 15.00 WIB akan dibahas di sini. Kontingen Indonesia turun ke posisi 10, tetapi masih berada di atas Kontingen Malaysia.

Indonesia mengawali hari Kamis (28/9/2023) dengan menduduki peringkat kedelapan klasemen sementara dengan raihan 12 medali. Pada sore ini, koleksi medali hanya bertambah dua perunggu.

Satu medali perunggu disumbangkan cabor menembak nomor beregu putri. Feny Bachtiar, Nourma Try Indriani, dan Rica Nensi Perangin Angin harus puas menyabet perunggu dari nomor 10m Running Target Team Women.

Sementara itu, satu perunggu lain diraih dari cabor tenis. Aldila Sutjiadi/Janice Tjen harus puas menduduki peringkat ketiga setelah kalah di babak semifinal cabor tenis Asian Games 2023.

Dengan demikian, Indonesia kini memiliki 15 medali. Jika dirinci, kontingen Tanah Air menyabet tiga medali emas, tiga perak, dan sembilan keping perunggu.

Raihan emas yang stagnan membuat posisi Indonesia melorot. Saat ini, Tim Merah Putih menempati posisi 10. Mereka digeser oleh Kazakhstan yang menambah raihan emas dan naik ke posisi sembilan.