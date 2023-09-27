Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Rabu 27 September: Wushu dan Menembak Potensi Sumbang Medali!

JADWAL wakil Indonesia di Asian Games 2023 hari ini, Rabu (27/9/2023) akan dibahas Okezone di artikel ini. Perjuangan para atlet Tanah Air di China terus berlanjut dan untuk hari ini setidaknya ada 11 cabang olahraga (cabor) yang diikuti para wakil Indonesia.

Dari 11 cabor itu, wushu dan menembak akan kembali dimainkan. Seperti yang diketahui, menembak dan wushu sejauh ini sudah memberikan medali, termasuk medali emas.

Karena itulah, diharapkan wushu dan menembak dapat kembali mennyumbang medali. Pada cabor wushu sendiri ada empat nomor yang sudah pasti tampil di final dan bersaing merebut medali emas.

Bakal beraksi di Xiaoshan Guali Sports Centre, keempat nomor yang diperjuangkan itu adalah Mens daoshu, Womens jianshu, Mens daoshu + gunshu, dan Womens jianshu + qianshu. Atlet yang berjuang di empat nomor itu pun adalah Seraf Naro Siregar dan Nadhira Mauriskha.

Lalu beralih ke menembak, ada nomor kualifikasi womens air rifle 3 position, final womens team air rifle 3 positions, dan final womens air rifle 3 positions. Dua final akan dimainkan hari ini sehingga ada potensi merebut medali emas.

Selain wushu dan menembak, renang pun memiliki kans untuk menyumbangkan medali. Namun, tentunya para atlet renang Tanah Air perlu melalui babak heat terlebih dahulu jika ingin beraksid an bersaing di final.