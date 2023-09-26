Hasil Asian Games 2023: Timnas Basket Indonesia Ditaklukkan Korea Selatan di Laga Perdana

HASIL Asian Games 2023 di cabang olahraga (cabor) basket akan dibahas di sini. Timnas Basket Indonesia menelan kekalahan dengan skor 55-95 dari Korea Selatan pada laga perdana Grup D cabor basket Asian Games 2023.

Timnas Basket Indonesia dibuat kerepotan untuk meredam serangan bertubi-tubi Korea Selatan dalam pertandingan di Zhejiang University Zijingang Gymnasium, Selasa (26/9/2023) sore WIB. Kaleb Ramot Gemilang dan kolega langsung tertinggal 3-11 di awal permainan.

Meski tertinggal cukup jauh, tim polesan Milos Pejic itu terus berupaya untuk mengejar ketertinggalannya itu. Namun upaya tim Merah Putih belum berbuah manis karena harus tertinggal 8-20 di kuarter pertama.

Memasuki kuarter kedua, Indonesia memulai dengan cukup baik. Beberapa poin sukses direngkuh meski Korea Selatan cukup perkasa dalam bertahan.

Hingga pada akhirnya, Kaleb Ramot cs masih tertinggal di kuarter kedua dengan skor 23-30 atau dengan skor keseluruhan 31-50. Timnas Indonesia masih harus mengakui ketangguhan dari Korea Selatan.

Di kuarter ketiga, Korea Selatan semakin menjadi-jadi dengan mendominasi jalannya pertandingan. Gempuran demi gempuran yang mereka lancarkan masih sulit untuk diredam oleh para pemain Timnas Indonesia. Hasilnya, tim Merah Putih kembali harus tertinggal di kuarter tiga dengan skor 13-23.