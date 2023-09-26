Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Asian Games 2023: Timnas Basket Indonesia Ditaklukkan Korea Selatan di Laga Perdana

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:30 WIB
Hasil Asian Games 2023: Timnas Basket Indonesia Ditaklukkan Korea Selatan di Laga Perdana
Timnas Basket Indonesia takluk di laga perdana Asian Games 2023 (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
A
A
A

HASIL Asian Games 2023 di cabang olahraga (cabor) basket akan dibahas di sini. Timnas Basket Indonesia menelan kekalahan dengan skor 55-95 dari Korea Selatan pada laga perdana Grup D cabor basket Asian Games 2023.

Timnas Basket Indonesia dibuat kerepotan untuk meredam serangan bertubi-tubi Korea Selatan dalam pertandingan di Zhejiang University Zijingang Gymnasium, Selasa (26/9/2023) sore WIB. Kaleb Ramot Gemilang dan kolega langsung tertinggal 3-11 di awal permainan.

Timnas Basket Indonesia

Meski tertinggal cukup jauh, tim polesan Milos Pejic itu terus berupaya untuk mengejar ketertinggalannya itu. Namun upaya tim Merah Putih belum berbuah manis karena harus tertinggal 8-20 di kuarter pertama.

Memasuki kuarter kedua, Indonesia memulai dengan cukup baik. Beberapa poin sukses direngkuh meski Korea Selatan cukup perkasa dalam bertahan.

Hingga pada akhirnya, Kaleb Ramot cs masih tertinggal di kuarter kedua dengan skor 23-30 atau dengan skor keseluruhan 31-50. Timnas Indonesia masih harus mengakui ketangguhan dari Korea Selatan.

Di kuarter ketiga, Korea Selatan semakin menjadi-jadi dengan mendominasi jalannya pertandingan. Gempuran demi gempuran yang mereka lancarkan masih sulit untuk diredam oleh para pemain Timnas Indonesia. Hasilnya, tim Merah Putih kembali harus tertinggal di kuarter tiga dengan skor 13-23.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement