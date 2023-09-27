Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 27 September Pukul 15.00 WIB: Tambah 2 Medali, Indonesia Makin Asapi Malaysia yang Tercecer dari 10 Besar

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |15:36 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 27 September Pukul 15.00 WIB: Tambah 2 Medali, Indonesia Makin Asapi Malaysia yang Tercecer dari 10 Besar
Sanggoe Darma Tanjung raih medali perak di Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu 27 September pukul 15.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia pun memperkukuh posisi di klasemen usai kembali berhasil menambah raihan medalinya di Asian Games 2023.

Hingga pukul 15.00 WIB, ada dua medali tambahan yang didapat kontingen Indonesia. Pertama, ada medali perak yang didapat Sanggoe Darma Tanjung dari cabang olahraga (cabor) skateboard pada nomor street putra.

Sanggoe Darma Tanjung

Selain itu, ada juga Seraf Naro Siregar juga mempersembahkan medali perunggu kepada Indonesia dari cabor wushu. Turun di nomor Daoshu dan Gunshu, Seraf meraup total poin dengan skor akhir 19,466 dalam laga yang berlangsung di XSG Sports Centre, Rabu (27/9/2023).

Dengan begitu, Indonesia kini total sudah meraih 11 medali di Asian Games 2023. Rinciannya, ada 3 medali emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Hasil manis itu membuat Indonesia makin kukuh bertengger di posisi kedelapan pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

Tepat di atas Indonesia, ada Thailand. Kontingen Negeri Gajah Putih -julukan Thailand- sudah meraih 15 medali, dengan rincian 5 emas, 2 perak, dan 8 perunggu.

Negara lain dari Asia Tenggara, Singapura, kini memepet ketat Indonesia di klasemen. Mereka menempati posisi kesembilan dengan raihan 9 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement