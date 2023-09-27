Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 27 September Pukul 15.00 WIB: Tambah 2 Medali, Indonesia Makin Asapi Malaysia yang Tercecer dari 10 Besar

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu 27 September pukul 15.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia pun memperkukuh posisi di klasemen usai kembali berhasil menambah raihan medalinya di Asian Games 2023.

Hingga pukul 15.00 WIB, ada dua medali tambahan yang didapat kontingen Indonesia. Pertama, ada medali perak yang didapat Sanggoe Darma Tanjung dari cabang olahraga (cabor) skateboard pada nomor street putra.

Selain itu, ada juga Seraf Naro Siregar juga mempersembahkan medali perunggu kepada Indonesia dari cabor wushu. Turun di nomor Daoshu dan Gunshu, Seraf meraup total poin dengan skor akhir 19,466 dalam laga yang berlangsung di XSG Sports Centre, Rabu (27/9/2023).

Dengan begitu, Indonesia kini total sudah meraih 11 medali di Asian Games 2023. Rinciannya, ada 3 medali emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Hasil manis itu membuat Indonesia makin kukuh bertengger di posisi kedelapan pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

Tepat di atas Indonesia, ada Thailand. Kontingen Negeri Gajah Putih -julukan Thailand- sudah meraih 15 medali, dengan rincian 5 emas, 2 perak, dan 8 perunggu.

Negara lain dari Asia Tenggara, Singapura, kini memepet ketat Indonesia di klasemen. Mereka menempati posisi kesembilan dengan raihan 9 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu.