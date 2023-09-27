Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Dikalahkan Ranking 636 Dunia, Petenis Korea Selatan Ngamuk Banting Raket hingga Rusak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |15:03 WIB
Asian Games 2023: Dikalahkan Ranking 636 Dunia, Petenis Korea Selatan <i>Ngamuk</i> Banting Raket hingga Rusak
Petenis Korea Selatan Kwon Soon-woo merusak raketnya usai kalah memalukan (Foto: Instagram/@hdhdbdc_)
A
A
A

HANGZHOU - Petenis Korea Selatan, Kwon Soon-woo, mencuri perhatian karena mengamuk dan membanting raketnya hingga rusak pada pertandingan cabor tenis Asian Games 2023. Hal itu terjadi setelah dikalahkan petenis ranking 636 dunia.

Momen tersebut terjadi pada babak 32 besar cabor tenis Asian Games 2023 di Hangzhou Olympic Sports Expo Center, Hangzhou, China, Senin 25 September 2023. Kwon diketahui berhadapan dengan Kasidit Samrej asal Thailand.

Petenis Korea Selatan Kwon Soon-woo membanting raket (Foto: Instagram/@hdhdbdc_)

Duel antara Kwon melawan Samrej itu berlangsung sengit. Namun, sang petenis asal Korea Selatan harus mengakui keunggulan lawannya 3-6, 7-5, dan 4-6.

Usai Samrej memastikan kemenangan di set ketiga dan lolos ke babak 16 besar, Kwon lalu mengamuk. Ia membanting raketnya beberapa kali hingga rusak.

Parahnya lagi, saat Samrej mengajak bersalaman, petenis berusia 25 tahun itu menolaknya. Sikap Kwon itu lalu menjadi perbincangan dan dianggap merusak citra Korea Selatan.

Atas aksinya itu, Kwon bisa saja mendapat sanksi dari negara maupun federasinya. Kekalahan tersebut memang memalukan, tetapi tindakannnya tidak dibenarkan.

Halaman:
1 2
