SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 27 September Pukul 12.00 WIB: Indonesia Urutan 8, Malaysia Tak Beranjak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:02 WIB

Klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 masih dikuasai China (Foto: Hangzhou 2022)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu (27/9/2023) hingga pukul 12.00 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kontingen Indonesia untuk sementara ini masih tertahan di peringkat delapan.

Kontingen Indonesia hingga pukul 12.00 WIB masih mengumpulkan tiga medali emas, satu perak, dan lima perunggu. Untuk sementara, negara ASEAN dengan raihan terbanyak adalah Thailand.

Medali emas dari cabor menembak

Ya, kontingen Thailand langsung melesat ke posisi enam dengan raihan 12 medali. Mereka menyabet lima emas, satu perak, dan enam perunggu hingga siang ini.

Nasib sebaliknya justru dialami negara tetangga, Malaysia. Mereka masih kesulitan mendapatkan medali di ajang Asian Games 2023. Kontingen Negeri Jiran nangkring di posisi 17 dengan raihan 0 emas, dua perak, dan empat perunggu.

Sementara itu, dua medali emas Indonesia disumbangkan Sejahtera Dwi Putra yang turun di dua nomor berbeda. Ia praktis sejauh ini menjadi penyumbang emas terbanyak buat Indonesia.

Medali emas ketiga direngkuh dari cabor wushu. Harris Horatius sukses menjadi yang terbaik pada nomor nanquan/nangun putra.

Halaman:
1 2
