HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 27 September Pukul 07.00: Indonesia Berjaya, Malaysia Kesulitan Raih Medali!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:11 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 27 September Pukul 07.00: Indonesia Berjaya, Malaysia Kesulitan Raih Medali!
Harris Horatius menyumbang emas untuk Indonesia dari cabor wushu Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu (27/9/2023) hingga pukul 07.00 bisa Anda lihat di akhir artikel. Indonesia masih menjadi wakil Asia Tenggara terbaik dengan raihan 8 medali.

Kontingen Merah-Putih sejauh ini sudah mengumpulkan tiga medali emas, satu medali perak dan lima medali perunggu. Nasib sebaliknya justru dialami negara tetangga, Malaysia.

Malaysia justru masih kesulitan mendapatkan medali di ajang Asian Games 2023 kali ini. Mereka bercokol di posisi 18 sementara dan baru mengoleksi empat medali (dua perak dan dua perunggu).

Sementara itu, dua medali emas berhasil di dapat kontingen Indonesia pada Selasa 26 September 2023 kemarin. Petembak Indonesia, Sejahtera Dwi Putra menjadi yang terbaik saat turun di nomor perorangan 10 meter running target mixed run putra.

Hebatnya lagi, ini merupaka medali emas Sejahtera Dwi Putra di ajang Asian Games 2023. Sebelumnya pada Senin kemarin, ia juga berhasil menyumbang medali emas pertama untuk Merah Putih.

Medal emas ketiga direngkuh dari cabor wushu. Harris Horatius sukses menjadi yang terbaik pada nomor nanquan/nangun putra.

Halaman:
1 2
