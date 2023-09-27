Hasil Tenis Asian Games 2023: Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Melenggang ke Semifinal

HANGZHOU - Aldila Sutjiadi/Janice Tjen berhasil melaju ke babak semifinal cabor tenis nomor ganda putri Asian Games 2023. Duet petenis Indonesia itu menumbangkan Park So-hyun/Yeon-woo Ku dua set langsung 6-2 dan 6-4.

Tampil di Hangzhou Olympic Sports Center, Hangzhou, China, Rabu (27/9/2023), Dila/Janice memulai set pertama dengan baik. Variasi serangan yang mereka lancarkan berhasil membuat Park/Ku kewalahan.

Poin demi poin pun mampu dicetak Dila/Janice sehingga mampu unggul telak 4-0. Sementara duet Korea Selatan masih mencari cara untuk bisa keluar dari tekanan yang diberikan pasangan Indonesia.

Park/Ku sempat mengejar ketertinggalannya menjadi 2-5. Akan tetapi, Dila/Janice tidak ingin menyia-nyiakan keunggulannya itu sehingga sukses menutup set pertama dengan kemenangan meyakinkan 6-2.

Masuk ke set dua, Park/Ku kali ini mampu memberi perlawanan yang berarti kepada Dila/Janice. Namun, pasangan Indonesia ini juga masih mampu meredam serangan lawannya sehingga unuggul 3-1.