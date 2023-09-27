Advertisement
NETTING

Tim Beregu Putra Bulutangkis Indonesia Siap Hadapi Malaysia atau Korsel di Perempat Final Asian Games 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:29 WIB
Tim Beregu Putra Bulutangkis Indonesia Siap Hadapi Malaysia atau Korsel di Perempat Final Asian Games 2023
Fajar/Rian jadi andalan ganda putra Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Tim Beregu Putra Bulutangkis Indonesia mewaspadai calon lawan mereka di babak perempat final Asian Games 2023, yakni Malaysia dan Korea Selatan. Meski begitu, Manajer Tim Indonesia, Eddy Prayitno, menegaskan bahwa timnya siap menghadapu siapapun karena sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Ya, undian pertandingan nomor beregu bulutangkis Asian Games 2023 telah selesai dilakukan di Hangzhou, China, pada Rabu (27/9/2023). Hasilnya, Tim Beregu Putra Indonesia mendapatkan bye di babak 16 besar.

Namun, tantangan cukup berat telah menunggu Fajar Alfian dan kolega di babak perempat final. Sebab, mereka akan berjumpa dengan pemenang laga antara Malaysia dan Korea Selatan, yang bisa dibilang keduanya punya kekuatan skuad yang merata.

Eddy Prayitno pun enggan Indonesia meremehkan Negeri Jiran dan Negeri Gingseng. Kendati demikian, Tim Merah-Putih sudah mengetahui kekuatan sang lawan dan telah mempersiapkan diri semaksimal mungkin sehingga siap menghadapi siapapun.

"Di beregu putra pasti kami akan selalu mewaspadai lawan. Siapapun lawannya antara Korea atau Malaysia harus siap. Karena semua sudah kami persiapkan secara baik, sudah kami pelajari juga kekuatan-kekuatan lawan," kata Eddy dikutip dari rilis PBSI, Rabu (27/9/2023).

Halaman:
1 2
