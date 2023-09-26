5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Berpeluang Raih Emas Asian Games 2023, Nomor 1 Siap Pertahankan Gelar!

5 pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang raih emas Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Perlombaan di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2023 sendiri diketahui akan mulai berlangsung pada 28 September hingga 7 Oktober 2023.

Di cabor bulu tangkis Asian Games 2023, ada sejumlah nomor yang dipertandingkan, yakni dibagi menjadi tim dan individu. Untuk kategori tim, ada nomor pertandingan tim putra dan tim putri.

Lalu, untuk nomor individu, nomor pertandingan dibagi menjadi 5. Ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Sejumlah pebulu tangkis terbaik Indonesia pun dipastikan siap tempur di Asian Games 2023. Dengan begitu, kans meraih medali emas dinilai terbuka untuk Indonesia. Setidaknya, ada 5 pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang raih emas Asian Games 2023. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang raih emas Asian Games 2023:

5. Gregoria Mariska Tunjung





Salah satu pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang raih emas Asian Games 2023 adalah Gregoria Mariska Tunjung. Tunggal putri Indonesia ini terus menunjukkan peningkatan performa.

Pada tahun ini, Gregoria pun sudah merebut 1 gelar juara. Titel itu diraih pada ajang Spanyol Masters 2023 usai dirinya mengalahkan jagoan India, PV Sindhu, di final dengan skor 21-8 dan 21-8. Tak ayal, Gregoria Mariska Tunjung bisa turut difavoritkan untuk memperebutkan medali emas di Asian Games 2023.

4. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti





Kemudian, ada nama Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Pasangan yang satu ini jadi andalan Indonesia di sektor ganda putri.

Apriyani/Fadia pun sukses tampil gacor belakangan ini. Mereka sukses menembus final BWF World Championship 2023. Sayangnya, Apriyani/Fadia kalah di final dari ganda China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, sehingga hanya menyandang status runner-up.

Tetapi, Apriyani/Fadia sukses merebut gelar juara di ajang berikutnya, yakni Hong Kong Open 2023. Pada ajang berlevel Super 500 itu, mereka memastikan diri jadi kampiun usai mengalahkan wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, dengan skor 14-21, 24-22, dan 21-9.

Tentunya, Apriyani/Fadia bertekad melanjutkan catatan manisnya itu ke Asian Games 2023. Tak ayal, mereka akan difavoritkan juara merebut medali emas.