Putri Kusuma Wardani Akui Gugup Jelang Lakoni Asian Games Perdananya

PUTRI Kusuma Wardani akui gugup jelang lakoni Asian Games perdananya. Pebulu tangkis tunggal putri berusia 21 tahun itu bakal ikut tampil di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, China.

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis belum dimulai hingga kini. Itu akan diawali pada 28 Oktober 2023 mendatang untuk nomor beregu, dan dilanjutkan oleh nomor perorangan pada 2 hingga 7 Oktober 2023.

Tim Merah Putih membawa 20 pebulu tangkis terbaik Tanah Air ke Asian Games 2023 yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri. Sebanyak 20 pemain yang masuk dalam skuad Bulu Tangkis Indonesia untuk Asian Games 2023 ini merupakan pemain terbaik di sektornya masing-masing.

Putri KW – sebutan Putri Kusuma Wardani, termasuk dalam 10 pebulu tangkis putri yang dibawa ke China. Atlet kelahiran Tangerang tersebut mengaku agak tegang jelang lakoni Asian Games perdananya. Namun di luar itu, dia sudah mengantongi kekuatan calon-calon lawannya.

“Agak tegang karena ini Asian Games pertama saya tapi tidak terlalu yang berlebihan,” kata Putri KW dalam rilis PBSI, Selasa (26/9/2023).

“Calon lawan-lawan kan hampir sama saja seperti turnamen-turnamen lain jadi sedikit banyak saya sudah tahu kekuatan calon lawan seperti apa,” lanjutnya.

Sekadar diketahui, tim bulutangkis Indonesia telah bertolak ke Hangzhou, China, pada Senin (25/9) dini hari WIB. Sesampainya disana, tim Merah Putih langsung memulai persiapannya dengan menjajal lapangan pertandingan di Binjiang Gymnasium, guna mendapatkan hasil terbaik di Asian Games 2023.