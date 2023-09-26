Ketum PB Perbakin Joni Supriyanto Apresiasi Keberhasilan Muhammad Sejahtera Raih 2 Medali Emas Asian Games 2023

HANGZHOU – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia Perbakin (PB Perbakin), Joni Supriyanto mengapresiasi perjuangan penembak Muhammad Sejahtera Dwi Putra di Asian Games 2023. Pasalnya berkat penampilan apik Sejahtera, cabang olahraga (cabor) menembak berhasil meraih dua medali emas di ajang Asian Games 2023 tersebut.

Ya, cabor menembak lagi-lagi mampu menyumbang satu medali emas dan satu perunggu pada hari ini, Selasa (26/9/2023). Di hari sebelumnya, Senin (25/9), cabor menembak juga mampu menyumbang satu medali emas dan perunggu. Sehingga totalnya, cabor tersebut telah menyumbang empat medali untuk Indonesia.

Menariknya, dua medali emas yang didapat cabor menembak diraih lewat Tera. Petembak berusia 26 tahun itu menyabet dua medali emas itu di nomor 10m target mixed run putra dan 10m running target putra.

Joni pun memberikan apresiasi kepada Tera. Menurutnya, ini merupakan buah dari kerja kerasnya selama ini. Adapun pada Asian Games 2018, dia mampu meraih medali perak. Tak ayal jika Joni memberi apresiasi kepada atletnya itu karena medali emas yang dia sumbang merupakan medali emas pertama untuk cabor menembak selama keikutsertaannya di Asian Games.

“Jadi Putra (Tera) ini Asian Games sebelumnya dapat medali perak di Palembang, hari ini dia memperbaiki lagi rekornya menjadi medali emas,” ucap Joni dalam keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (26/9/2023).

“Artinya tahapan latihan yang dilakukan sudah sesuai jadi hari ini satu emas, satu perunggu, kemarin juga satu emas juga dengan nomor yang sama, kemarin running target, hari ini running target mix team,” lanjutnya.