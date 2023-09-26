Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Harris Horatius Bakal Dihadiahi Rumah oleh CdM Basuki

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:40 WIB
Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Harris Horatius Bakal Dihadiahi Rumah oleh CdM Basuki
Atlet wushu Indonesia, Harris Horatius sumbang medali emas di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU – Tradisi emas wushu Indonesia di ajang Asian Games masih terjaga berkat keberhasilan Harris Horatius yang tampil gemilang di China. Berkat keberhasilan Harris meraih emas di Asian Games 2023 itu, atlet wushu Indonesia tersebut pun dijanjikan rumah oleh Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games 2023, Basuki Hadimuljono.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo. Ia mengatakan selepas Asian Games 2023 di China, Harris akan dihadiahi rumah oleh pria yang juga menjabat sebagai Menteri PUPR tersebut.

Beraksi di XSG Sports Centre, pada Selasa (26/9/2023), Harris tampil memukau dengan mencatatkan poin tertinggi di nomor nanquan dan nangun. Di nomor nanquan, dia mencatat 9,756 poin. Sedangkan di nangun, Harris membukukan 9,750 poin.

Total, atlet berusia 27 tahun itu mengumpulkan 19,506 poin yang sekaligus membuatnya berhak merebut medali emas. Harris mengalahkan wakil Korea Selatan Lee Yong Mun di urutan kedua dengan raihan 19,472 poin dan Junhua Huang asal Macau yang memastikan medali perunggu dengan total 19,463 poin.

Harris Horatius

Menpora Dito menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Harris atas prestasi medali emas yang disumbangnya untuk Indonesia. Sebab, sumbangan medali emas ini membuat Indonesia saat ini masih berada di 10 besar pada klasemen sementara dengan menghuni posisi tujuh.

Di hadapan Harris, pria berusia 32 tahun itu mengungkapkan bahwa atlet asal Medan itu bakal mendapatkan hadiah rumah dari Basuki yang juga kita tahu merupakan Menteri PUPR. Menpora Dito juga mengingatkan kepada Harris untuk tetap menjaga performanya.

Halaman:
1 2
