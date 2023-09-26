Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sebelum Raih Emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Harris Horatius Ternyata Sempat Mau Pensiun dari Wushu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:37 WIB
Sebelum Raih Emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Harris Horatius Ternyata Sempat Mau Pensiun dari Wushu
Aksi Harris Horatius di panggung wushu Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

SEBELUM raih emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Harris Horatius ternyata sempat mau pensiun dari wushu. Harris Horatius merupakan pemberi emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2023 sejauh ini.

Harris tampil memukau di XSG Sports Centre, Selasa (26/9/2023) ini. Tampil di nomor nangquan dan nangun, Harris mencatatkan raihan terbaik. Dia mengukir 9,756 poin di nomor nanquan dan 9,750 poin di nangun.

Harris Horatius

Total, atlet berusia 27 tahun itu mengumpukan 19,506 poin yang sekaligus membuatnya berhak merebut medali emas. Harris mengalahkan wakil Korea Selatan Lee Yong Mun di urutan kedua dengan raihan 19,472 poin dan Junhua Huang asal Macau yang memastikan medali perunggu dengan total 19,463 poin.

Tapi siapa sangka di balik pencapaian manisnya ini, ternyata terdapat lika-liku perjuangan yang harus dilewati Harris selama lima tahun terakhir. Dia sempat menempati peringkat sembilan nomor nanquan dan nangun di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Atlet asal Medan itu mengaku sempat ingin berhenti dari wushu pada suatu waktu. Namun, berkat dukungan dari keluarga, pelatih serta pengurus Wushu Indonesia, dia mengurungkan niatan tersebut. Hingga akhirnya perjuangannya terbayar manis dengan berhasil mendapatkan medali pertama di Asian Games yang langsung mendapat medali emas.

“Banyak sekali yang terjadi selama empat tahun ini, naik dan turun dalam hidup. Saya juga sempat mau stop, tapi puji tuhan ada orang-orang yang suport, orang tua, pelatih, pengurus semua mendukung,” kata Harris dalam rilis NOC Indonesia, Selasa (26/9/2023).

“Mereka mengatakan kalau Harris masih bisa dan saya percaya dengan mereka, mereka punya harapan jadi apa yang diharapkan mereka saya melakukan yang terbaik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
