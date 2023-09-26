Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 21.00 WIB: Indonesia Dipepet Thailand

Indonesia berada di peringkat ketujuh klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Selasa (26/9/2023) hingga pukul 21.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia masih berada di peringkat ketujuh dengan raihan sembilan medali, dengan tiga di antaranya adalah emas.

Indonesia sukses meraih dua emas pada hari ini. Sebelumnya, Indonesia merengkuh emas pertama pada Senin (25/9/2023) kemarin melalui cabor menembak oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra.

Sejahtera Dwi Putra kembali memberikan emas pada hari Selasa (29/9/2023) ini. Dia memenangkan emas keduanya pada nomor perorangan 10 meter running target mixed run putra.

Emas ketiga kemudian direngkuh dari cabor wushu. Harris Horatius sukses menjadi yang terbaik pada nomor nanquan/nangun putra.

Pada suatu waktu di hari ini, Indonesia sempat berada di peringkat keenam. Kini, Indonesia nampaknya akan menutup hari di peringkat ketujuh.