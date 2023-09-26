Profil Harris Horatius, Atlet Wushu Peraih Emas Ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2023

PROFIL Harris Horatius, atlet wushu peraih emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Atlet 27 tahun itu baru saja sukses menyabet medali emas pada nomor Men’s Nanquan/Nangun di Asian Games 2023.

Kepastian itu didapat Harris Horatius usai tampil gemilang di Xiaoshan Guali Sports Center, Hangzhou, China, pada Selasa (26/9/2023) siang WIB. Dia mampu mengeluarkan pergerakan toya yang ciamik sehingga mendapat 9,750 poin di nomor Men’s Nangun.

Sebelumnya, Harris Horatius mengoleksi 9,756 poin di nomor Nanquan. Secara total, atlet asal Medan, Sumatera Utara itu sukses memperoleh 19,506 poin. Harris unggul atas wakil Korea Selatan Lee Yong Mun (19,472 poin) dan wakil Macau, Huang Junhua (19,463 poin).

Berkat hasil itu, Harris Horatius berhak menyegel medali emas pada nomor Men’s Nanquan/Nangun Asian Games 2023. Ia pun menjadi atlet penyumbang medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2023.

Sebelum Harris, ada dua medali emas yang direbut oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra dari cabang olahraga menembak Asian Games 2023. Lantas, seperti apa profil Horatius, atlet wushu peraih emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2023 itu?

Melansir dari laman Wikipedia, Harris Horatius lahir pada 11 Oktober 1995 (usia 27) di Medan, Indonesia. Dia memiliki pekerjaan sebagai seniman bela diri sekaligus atlet wushu Indonesia.