Borong 2 Medali Emas di Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Dwi Putra: Saya Persembahkan untuk Keluarga dan Indonesia

HANGZHOU – Petembak andalan Indonesia, Muhammad Sejahtera Dwi Putra, sukses memborong dua medali emas di Asian Games 2023. Dia pun mempersembahkan medali itu untuk keluarga dan negara tercinta, Indonesia.

Sejahtera berterima kasih kepada kedua orangtuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan. Pria yang akrab disapa Tera itu sendiri tak bisa berkata-kata untuk mengungkapkan kebahagiaannya tersebut.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra mengakui proses tidak mengkhianati hasil. Perjuangannya berlatih keras selama ini ternyata mampu membuahkan hasil positif. Sejahtera pun menjadi salah satu atlet kebanggan Indonesia yang bersinar di Asian Games 2023.

“Alhamdulillah, hasil ini sesuai dengan latihan yang saya jalani selama ini. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik buat Merah Putih. Perasaan saya sekarang susah untuk diungkapkan,” ucap Muhammad Sejahtera Dwi Putra dalam rilis NOC, Selasa (26/9/2023).

"Saya persembahkan dua medali emas ini untuk keluarga dan untuk negara saya, Indonesia. Terima kasih untuk orang tua yang selau mendoakan dan mendukung saya sehingga saya bisa sampai pada hari ini,” lanjut Tera.