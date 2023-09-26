Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadi Peraih Emas Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Dwi Putra Beberkan Kunci Suksesnya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |15:15 WIB
Jadi Peraih Emas Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Dwi Putra Beberkan Kunci Suksesnya
Muhammad Sejahtera Dwi Putra raih emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JADI peraih emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Dwi Putra beberkan kunci suksesnya. Atlet menembak Indonesia itu menjadi pembuka jalan bagi para atlet Indonesia untuk merengkuh emas di Hangzhou, China.

Nyatanya, atlet yang akrab disapa Tera tersebut juga merupakan sosok yang religius. Dia menuturkan bahwa keberhasilannya tidak lepas dari campur tangan Tuhan.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra

Saat tampil di Fuyang Yinhu Sports Centre, China, Tera yakin bisa menang. Motivasi besarnya yang jadi pelecut semangatnya tersebut karena Tera punya Sang Pencipta.

“Saya punya Tuhan, jadi saya yakin saya bisa menang. Tuhan yang membuat saya lebih yakin kalau saya pasti bisa untuk menang,” tegas pria berusia 26 tahun itu.

Namanya kini kian tersohor di Indonesia. Bagaimana tidak, Tera mampu menyabet dua medali emas sekaligus lewat cabang olahraga (cabor) menembak.

