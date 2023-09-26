Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2023: Cabor Menembak Tambah Perunggu untuk Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |12:20 WIB
Asian Games 2023: Cabor Menembak Tambah Perunggu untuk Indonesia
Cabor menembak kembali sumbang perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

HANGZHOU - Pundi-pundi medali kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2023 kembali bertambah. Setelah baru saja meraih medali emas, cabor menembak kali ni menyumbangkan medali perunggu di nomor 10m Running Target Mixed Run Team Putra 

Indonesia diwakilkan tiga petembak andalan, Muhammad Sejahtera Dwi Putra, Julio Irfandi dan Muhammad Badri Akbar. Mereka sukses mengumpulkan total poin sebanyak 1.098.

Pertandingan digelar di Fuyang Yinhu Sports Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (26/9/2023). Ini merupakan medali perunggu kedua yang sukses disumbang cabor menembak untuk Indonesia.

Sebelumnya di nomor beregu putra 10 meter running target range, Indonesia juga mencetak perunggu. Tim Merah Putih menjadi yang terbaik ketiga usai mengoleksi 1667 poin.

Sementara itu, medali perak di 10m Running Target Mixed Run Team Putra diraih oleh Kazakhstan. Berkekuatan Bakhtiyar Ibrayev, Andrey Khudyakov, dan Assadbek Nazirkulyev, mereka mampu mencatatkan perolehan poin 1.111.

Kemudian medali emas sukses disabet oleh Korea Selatan. Tiga penembak Negeri Gingseng yakni Yongbin Kwak, Kwangchul Ha, dan Youjin Jeong, berhasil mengumpulkan total poin 1.116.

(Admiraldy Eka Saputra)

