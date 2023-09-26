Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 18.00 WIB: Indonesia Ke-7, Malaysia Cuma Ke-19

Indonesia sudah raih tiga emas dari Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa 26 September 2023 hingga pukul 18.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia untuk sementara berada di posisi ketujuh dengan raihan tiga emas dari total sembilan medali.

Setelah sukses merebut emas pertamanya pada Senin (25/9/2023) kemarin, Indonesia menambah dua emas lagi pada Selasa (26/9/2023) ini. Dua emas tersebut datang dari cabor menembak dan wushu.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra, yang merupakan peraih emas pertama, kembali menunjukkan tajinya dengan merengkuh emas kedua. Dia menang pada nomor perorangan 10 meter running target mixed run putra.

Pada sore harinya, Indonesia sukses merebut emas ketiga melalui cabor wushu. Kali ini, Harris Horatius menang pada nomor men’s nanquan/nangun Asian Games 2023. Dia memikat para juri dengan meraih total 9,750 poin.

Indonesia sempat naik ke posisi keenam pada sore hari, Selasa (26/9/2023) ini. Namun, pada pukul 18.00 WIB, Indonesia turun satu tingkat lagi ke posisi ketujuh karena tidak menambah raihan medali lagi.