Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Senin 25 September Pukul 21.00 WIB: China Makin Jaya, Indonesia Ke-8

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Senin 25 September 2023 pukul 21.00 WIB akan dibahas di sini. China makin berjaya di puncak klasemen sementara selagi Indonesia masih tertahan di urutan kedelapan.

Indonesia mendapatkan kabar baik pada hari Senin (25/9/2023) ini. Sebab, ada raihan emas pertama yang direngkuh dari cabang olahraga (cabor) menembak. Selain itu, cabor tersebut juga mendapatkan satu perunggu.

Emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023 dipersembahkan oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Dia menjadi yang terbaik pada nomor 10 meter running target range.

Sejahtera Dwi Putra juga sukses mempersembahkan perunggu dari cabor menembak. Dia termasuk dalam tim Indonesia yang menjadi peringkat ketiga di nomor beregu putra 10 meter running target range.

Sayangnya, belum ada tambahan medali lagi hingga pukul 21.00 WIB malam. Indonesia pun menutup hari dengan berada di peringkat kedelapan klasemen perolehan sementara.