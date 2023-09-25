Ketum Perbakin Puas Cabor Menembak Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023

KETUA Umum Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Joni Supriyanto ungkap kepuasan usai cabang olahraga (cabor) menembak sukses persembahkan emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023. Menurutnya, hasil ini sudah sesuai dengan target.

Indonesia sukses meraih emas pertamanya di Asian Games 2023. Muhammad Sejahtera Dwi Putra mengamankan raihan terbaik dari nomor 10 meter running target putra dengan catatan 578 poin.

Joni Supriyanto selaku Ketum Perbakin pun mengutarakan rasa syukurnya dengan raihan ini. Sebab, cabor menembak sukses membuka jalan untuk Indonesia meraih emas di Asian Games 2023.

“Kita bersyukur menjadi pembuka jalan bagi kontingen Indonesia. Hari ini kita mendapatkan dua medali dari cabor menembak,” kata Joni Supriyanto, sebagaimana keterangan yang didapatkan oleh Okezone.

Cabor menembak sendiri mempersembahkan dua medali. Selain emas oleh Tera, Indonesia juga sukses meraih satu perunggu untuk nomor beregu putra 10 meter running target range.