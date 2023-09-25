Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketum Perbakin Puas Cabor Menembak Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |17:36 WIB
Ketum Perbakin Puas Cabor Menembak Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023
Ketum PB Perbakin Joni Supriyanto mengutarakan kepuasannya usai raih emas di Asian Games 2023 (Foto: PB Perbakin)




KETUA Umum Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Joni Supriyanto ungkap kepuasan usai cabang olahraga (cabor) menembak sukses persembahkan emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023. Menurutnya, hasil ini sudah sesuai dengan target.

Indonesia sukses meraih emas pertamanya di Asian Games 2023. Muhammad Sejahtera Dwi Putra mengamankan raihan terbaik dari nomor 10 meter running target putra dengan catatan 578 poin.

Indonesia

Joni Supriyanto selaku Ketum Perbakin pun mengutarakan rasa syukurnya dengan raihan ini. Sebab, cabor menembak sukses membuka jalan untuk Indonesia meraih emas di Asian Games 2023.

“Kita bersyukur menjadi pembuka jalan bagi kontingen Indonesia. Hari ini kita mendapatkan dua medali dari cabor menembak,” kata Joni Supriyanto, sebagaimana keterangan yang didapatkan oleh Okezone.

Cabor menembak sendiri mempersembahkan dua medali. Selain emas oleh Tera, Indonesia juga sukses meraih satu perunggu untuk nomor beregu putra 10 meter running target range.

