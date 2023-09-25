Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Langsung Incar Medali di Asian Games Perdananya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |02:00 WIB
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Langsung Incar Medali di Asian Games Perdananya
Daniel Marthin bersama pasangannya Leo Rolly Carnando incar medali di Asian Games 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

LEO Rolly Carnando/Daniel Marthin langsung incar medali di Asian Games perdananya. Pasangan ganda putra Indonesia tersebut langsung memasang target ambisius untuk ajang pesta olahraga empat tahunan tersebut.

The Babies – julukan Leo/Daniel – merupakan salah satu pasangan ganda putra yang tampil di Asian Games 2023 yang diselenggarakan di Hangzhou, China, tersebut. Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis sendiri baru akan dimulai pada 28 September 2023 mendatang hingga 7 Oktober 2023.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Ini akan menjadi pengalaman pertama alias debut bagi Leo/Daniel di pesta olahraga antar negara-negara Asia tersebut. Mereka pun mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa tampil maksimal di Asian Games 2023.

Akan tetapi, waktu persiapan pasangan ranking 11 dunia itu hanya sedikit karena mereka baru pulang dari Hong Kong Open 2023 yang selesai dihelat pada akhir pekan lalu. Kendati demikian, mereka tetap siap tampil dengan semaksimal mungkin menjaga kondisi tubuh.

“Ya persiapannya ya mau gimana lagi ada pertandingan kemarin juga (Hong Kong Open 2023). Sebenarnya musuh juga banyak yang mepet juga kan (persiapannya) jadi ya pinter-pinter jaga kondisi,” kata Daniel kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (20/9/2023).

Leo/Daniel pun membawa modal yang cukup baik menjelang bergulirnya Asian Games 2023. Mereka sukses menjadi runner up di Hong Kong Open 2023 pada akhir pekan lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement