Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Langsung Incar Medali di Asian Games Perdananya

LEO Rolly Carnando/Daniel Marthin langsung incar medali di Asian Games perdananya. Pasangan ganda putra Indonesia tersebut langsung memasang target ambisius untuk ajang pesta olahraga empat tahunan tersebut.

The Babies – julukan Leo/Daniel – merupakan salah satu pasangan ganda putra yang tampil di Asian Games 2023 yang diselenggarakan di Hangzhou, China, tersebut. Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis sendiri baru akan dimulai pada 28 September 2023 mendatang hingga 7 Oktober 2023.

Ini akan menjadi pengalaman pertama alias debut bagi Leo/Daniel di pesta olahraga antar negara-negara Asia tersebut. Mereka pun mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa tampil maksimal di Asian Games 2023.

Akan tetapi, waktu persiapan pasangan ranking 11 dunia itu hanya sedikit karena mereka baru pulang dari Hong Kong Open 2023 yang selesai dihelat pada akhir pekan lalu. Kendati demikian, mereka tetap siap tampil dengan semaksimal mungkin menjaga kondisi tubuh.

“Ya persiapannya ya mau gimana lagi ada pertandingan kemarin juga (Hong Kong Open 2023). Sebenarnya musuh juga banyak yang mepet juga kan (persiapannya) jadi ya pinter-pinter jaga kondisi,” kata Daniel kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (20/9/2023).

Leo/Daniel pun membawa modal yang cukup baik menjelang bergulirnya Asian Games 2023. Mereka sukses menjadi runner up di Hong Kong Open 2023 pada akhir pekan lalu.