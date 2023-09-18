Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Gagal Juara Hong Kong Open 2023

PENYEBAB Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin gagal juara Hong Kong Open 2023 terungkap. Penyebabnya, ganda putra Indonesia itu merasa tampil kurang baik di partai final.

Meski begitu, Leo/Daniel menjadikan kesalahan-kesalahan yang terjadi di babak final sebagai pelajaran. Dengan begitu, mereka bermain lebih baik lagi di turnamen-turnamen berikutnya.

“Kami bersyukur bisa ke final, tapi kami bermain kurang baik hari ini. Kami harus coba lagi di turnamen selanjutnya. Ini pelajaran buat kami bagaimana harus bisa memaksimalkan poin-poin kritis,” kata Daniel dikutip dari rilis PBSI, Senin (18/9/2023).

“Kami masih harus meningkatkan konsistensi dan hal-hal kecil yang bisa mengubah hasil yang juga perlu dibenahi,” tambahnya.

Ya, Leo/Daniel harus puas hanya menjadi runner-up di Hong Kong Open 2023. Pasalnya, mereka kalah dari unggulan ketujuh asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, di final dengan skor 10-21, 24-22 dan 19-21.

Berlaga di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Minggu 17 September 2023 malam WIB, The Babies -julukan Leo/Daniel- pada awalnya bisa mengimbangi permainan lawan hingga mencapai skor 5-5. Namun, setelah itu, mereka banyak melakukan error sendiri.

Leo/Daniel pun kesulitan untuk menahan serangan Astrup/Rasmussen. Alhasil, mereka tertinggal jauh 5-12 dan 6-17 sampai akhirnya kalah 10-21 di gim pertama.

Kemudian, pertarungan sengit terjadi di gim kedua. Kedua pasangan saling bergantian memimpin hingga menginjak angka 13-13.

Setelah itu, Leo/Daniel sempat tertinggal 13-16 dan 17-19 sebelum akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Bahkan, mereka berhasil berbalik unggul dan merebut kemenangan dengan skor 24-22.