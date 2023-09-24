Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Chelsea dan Mutiara Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023, Manajer Timnas Rowing: Sudah Sesuai Harapan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:57 WIB
Chelsea dan Mutiara Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023, Manajer Timnas Rowing: Sudah Sesuai Harapan
Chelsea dan Mutiara menyumbang medali pertam untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU – Atlet rowing (dayung) Tanah Air, Chelsea Corputty dan Mutiara Rahma Putri, berhasil meyumbang medali pertama untuk Indonesia berupa perunggu di Asian Games 2023. Manajer Timnas Rowing Indonesia, Budiman Setiawan, mengatakan hasil yang diraih Chelsea dan Mutiara sudah sesuai dengan harapan.

Ya cabang olahraga (Cabor) dayung menjadi penyumbang medali pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023. Chelsea dan Mutiara yang turun dalam nomor Lightweight Women Double Sculls, tampil menawan di Fuyang Water Sports Centre, Minggu (24/9/2023) pagi WIB.

Hasilnya, pedayung Merah Putih itu sukses finis ketiga alias meraih perunggu di nomor tersebut dengan mencatatkan waktu 7 menit 17,64 detik usai mendayung sejauh 2000 meter. Chelsea dan Mutiara kalah saing dari China yang sukses meraih emas, dan perak direbut Uzbekistan.

Budiman selaku manajer Timnas Rowing Indonesia, sangat puas dengan hasil yang didapat Chelsea dan Mutiara. Menurutnya, dua atletnya ini telah menerapkan performa yang sudah sesuai dengan apa yang telah dilatih selama ini.

“Untuk Chelsea dan Mutiara, hasil ini sudah sesuai harapan,” kata Budiman dalam rilis NOC Indonesia, Minggu (24//9/2023).

“Kali ini mereka bisa menang dari awal, mereka tidak terburu-buru dan menerapkan irama-irama yang sudah dilatih. Jepang dan Iran saling mengalahkan, waktu finisnya tipis,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
