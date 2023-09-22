5 Cabang Olahraga Andalan Indonesia di Asian Games 2023, Nomor 1 Targetkan 3 Medali Emas

TERDAPAT 5 cabang olahraga (cabor) andalan Indonesia di Asian Games 2023 yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Asian Games 2023 yang berlangsung di Hangzhou, China sejatinya sudah memainkan sejumlah cabor, namun baru resmi dimulai pada 23 September dan berakhir pada 8 Oktober 2023.

Kontingen Indonesia pun akan tampil di 31 cabor dalam pesta olahraga multievent terbesar di Asia tersebut. Dari 31 cabor tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo pun menargetkan Indonesia berada di peringkat 8 besar dengan meraih 12 medali emas.

Lantas dari mana saja peluang medali emas berasal? Mengingat beberapa cabor andalan Indonesia seperti pencak silat yang menyumbang medali terbanyak di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang tidak dimainkan di edisi 2023 ini.

Berikut 5 Cabang Olahraga Andalan Indonesia di Asian Games 2023:

5. Menembak





Pada Asian Games 2018, cabor menembak sukses satu medali perak. Untuk edisi kali ini, Perbakin sudah mengirimkan 23 atlet terbaik di sejumlah nomor.

Tentu diharapkan ke-23 atlet itu bisa tampil maksimal dan kembali menyumbang medali untuk Indonesia. Peluangnya pun cukup besar dan Perbakin menargetkan 3 medali di Asian Games 2023.

4. Panjat Tebing





Panjang tebing menyumbang total 6 medali di Asian Games 2018, tiga diantaranya bahkan medali emas. Dengan hasil pada edisi tersebut, diharapkan panjang tebing bisa bersinar juga di China.

Indonesia mengharapkan tiga medali dari panjang tebing.