Link Live Streaming Vision+ Timnas Voli Indonesia vs China di 12 Besar Asian Games 2023, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs China di 12 besar cabang olahraga (cabor) voli Asian Games 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga penting itu tepatnya disiarkan secara streaming di Vision+ dan berlangsung pada hari ini, Jumat (22/9/2023) pukul 18.00 WIB.

Seperti yang diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia memastikan diri lolos ke babak 12 besar usai menjadi runner-up di Pool F. Timnas Voli Putra Indonesia gagal menjadi juara grup usai kalah dari Jepang.

Penampilan Timnas Voli Putra Indonesia di fase grup pun terbilang baik. Sebab mereka mampu mengunci dua kemenangan dari tiga laga yang dijalani.

Kemenangan itu diraih Timnas Voli Putra Indonesia kala menghadapi Filipina dan Afghanistan. Sementara satu-satunya kekalahan di fase grup dirasakan Farhan Halim dan kawan-kawan saat berjumpa Jepang.

Performa yang menjanjikan di fase grup membuat pencinta voli Tanah Air berharap besar Timnas Voli Putra Indonesia kembali meraih hasil manis di babak 12 besar. Masalahnya, lawan mereka kini adalah China yang merupakan juara Grup A.

Tim tuan rumah itu menjadi jawara Grup A usai mengalahkan Kazakhstan dan Kirgistan. Kini melawan Timnas Voli Putra Indonesia, China kembali dijagokan, apalagi mereka akan ditonton langsung oleh para pendukung sendiri.