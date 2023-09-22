Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi Tangani Ganda Campuran, Herry IP Ungkap Perbedaan dengan Latih Ganda Putra

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:01 WIB
Resmi Tangani Ganda Campuran, Herry IP Ungkap Perbedaan dengan Latih Ganda Putra
Herry IP menjadi kepala pelatih di sektor ganda campuran Indonesia (Foto: Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Herry Iman Pierngadi (Herry IP) yang saat ini digeser ke sektor ganda campuran mengungkapkan perbedaan saat melatih ganda putra. Menurutnya, melatih ganda campuran lebih kompleks karena harus menyatukan laki-laki dan perempuan yang punya karakteristik berbeda.

Seperti diketahui, sejak 1 September lalu Herry IP resmi ditunjuk oleh PBSI sebagai kepala pelatih sektor ganda campuran di Pelatnas PBSI. Dia mengisi kursi kosong yang ditinggal Nova Widianto ke Malaysia pada awal tahun ini.

Bisa dibilang keputusan itu cukup mengejutkan karena Herry IP dikenal sebagai pelatih ganda putra yang sudah melegenda. Bahkan, dia sudah melatih sektor tersebut di Pelatnas PBSI sejak 1993 silam sehingga telah mencetak banyak pemain-pemain hebat.

Pelatih berusia 61 tahun itu pun tak memungkiri bahwa terdapat perbedaan yang siginifikan ketika melatih ganda campuran dengan ganda putra. Menurutnya ganda campuran lebih kompleks karena pendekatan antara pemain laki-laki dan perempuan berbeda.

“Ya pasti beda (ganda campuran dengan ganda putra) karena ada dua orang yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki kita ngomongnya lebih enak lebih ceplas-ceplos. Kalau perempuan kan kadang-kadang harus dijaga karena sensitive,” kata Herry IP kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu, 20 September 2023.

Kendati demikian, hal tersebut sejauh ini tak menjadi masalah baginya. Sebab, dia memberikan pengertian kepada para anak buah barunya mengenai cara melatihnya sehingga mereka saling mengerti satu sama lain.

Halaman:
1 2
